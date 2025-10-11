Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,800.00
BTC/USDT
111,207.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımı

Emine Erdoğan, dün katıldığı 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımında bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımı

Ankara

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeşilin kalbinde, toprağın bereketiyle yoğrulmuş bir mutfak kültürü... Bu etkinliğin, yerel tatların yaşatıldığı, sürdürülebilir mutfak kültürünün kök saldığı yeni başlangıçlara ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Emine Erdoğan'ın, 5. Rize Gastronomi Günleri kapsamında kurulan stantları ziyaretinden görüntüler yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaydan "aldatıldığını ispatlamak için video kaydı almak suç değil" kararı
Bilecik'in tescilli "Çukurören biberi"nin üretim alanı kuraklık nedeniyle azaldı
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımı
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Yerlikaya "uyuşturucu baronu" ile suç örgütü üyesinin BAE'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu

Benzer haberler

Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin video paylaşımı

Emine Erdoğan: Her coğrafyadan Gazze için harekete geçen gönüllüler, karanlığa ışık tutuyor

Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti

Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek flamenko gösterisinin geliri Gazze'ye bağışlanacak

Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek flamenko gösterisinin geliri Gazze'ye bağışlanacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 8. yılını kutladı
Küresel çevre hareketi "Sıfır Atık" 8 yaşında

Küresel çevre hareketi "Sıfır Atık" 8 yaşında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet