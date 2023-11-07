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Dünya

Ürdün, Gazze'den 209 vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu

Ürdün, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan 569 Ürdünlüden 209’unun tahliye edildiğini bildirdi.

Laith Al-jnaidi, Muhammed Emin Canik  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Ürdün, Gazze'den 209 vatandaşının tahliye edildiğini duyurdu

Amman

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ürdün’ün Gazze Şeridi’nde ikamet eden vatandaşlarını en kısa sürede tahliye etmek için çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığında kayıtlı, Gazze’de ikamet eden ve bulunan Ürdünlülerin sayısının 569 olduğu, bunlardan 209’unun Refah Sınır Kapısı'ndan Kahire’ye tahliye edildiği, 53’ünün de Ürdün’e ulaştığı aktarıldı.

Ürdün’ün Kahire Büyükelçiliğinden bir ekibin Refah Sınır Kapısı’nın Mısır tarafında bulunduğu kaydedilen açıklamada, ekibin, Gazze’deki Ürdünlülerin Mısır’a geçişini, ihtiyaçlarını, güvenliklerini sağlamak ve en kısa sürede Ürdün’e ulaşmaları için çalıştığı ifade edildi.

Ürdün, 1 Kasım’da Gazze’deki vatandaşlarının Mısır üzerinden tahliye edilmeye başlandığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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