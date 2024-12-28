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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de bebekler soğuktan donarak ölüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'de bebekler soğuk hava ve barınacak yer eksikliği nedeniyle donarak ölüyor." dedi.

Burak Dağ  | 28.12.2024 - Güncelleme : 29.12.2024
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Gazze'de bebekler soğuktan donarak ölüyor Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

Kudüs

Lazzarini, İsrail ordusunun 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani krize ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gazze'deki Filistinlilerin kış aylarında ihtiyaç duyduğu battaniye, şilte ve kışlık malzemelerin girişine aylardır onay verilmediğini vurgulayan Lazzarini, "Gazze'de bebekler soğuk hava ve barınacak yer eksikliği nedeniyle donarak ölüyor." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, Gazze'de acil ateşkes ve kış için ihtiyaç duyulan temel malzemelerin bölgeye acil olarak ulaştırılması çağrısında bulundu.

Kumaş ve naylondan yapılmış derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kıyafet, yatak ve battaniye gibi temel yaşam gereksinimlerinin eksikliği nedeniyle zorlu yaşam koşullarında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

İsrail'in 14 aydan beri sıkı ablukaya alarak bombaladığı Gazze Şeridi'nde son 5 günde soğuk nedeniyle biri yetişkin 4'ü bebek, 5 Filistinli hayatını kaybetti.

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