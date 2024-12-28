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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 449 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 484'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 45 bin 484'e yükseldi.

Ali Semerci, Zein Khalil, Mehmet Nuri Uçar, Ali Semerci  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
İsrail'in 449 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 484'e yükseldi

İstanbul/Kudüs

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 449 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "2 katliamda" 48 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 484'e, yaralı sayısının da 108 bin 90'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail medyasına göre ordu, Gazze'deki tuzakları tonlarca patlayıcıyla dolu zırhlı araçlarla patlatıyor

Yediot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre, dün Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in çeşitli bölgelerinden duyulan şiddetli patlama sesleri Gazze'den geldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tonlarca patlayıcıyla dolu, uzaktan kumandalı eski zırhlı personel taşıyıcıları Filistinli gruplarca kurulan tuzakları patlatmak için kullandı.

Ordunun, Gazze'de patlayıcı döşenmiş bölgeleri yok etmek için uzaktan kontrol edilen, patlayıcılarla dolu M113 zırhlı personel taşıyıcıları kullandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun daha önce güney Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine karşı da bu yönteme başvurduğu kaydedildi.

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