Dünya, İsrail'in Gazze saldırıları

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Gazze'nin ilhak edilmesini ve Filistinlilerin sürgün edilmesini istedi

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nin ilhak edilerek askeri yönetim kurulmasını, Filistinlilerin sürgün edilmesini ve yeni yasa dışı yerleşimlerin kurulmasını istedi.

Burak Dağ  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
İsrailli aşırı sağcı Bakan, Gazze'nin ilhak edilmesini ve Filistinlilerin sürgün edilmesini istedi

Kudüs

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin ilhakı ve bölgede yeni yasa dışı yerleşimlerin kurulması için isteksiz davrandığını ileri sürdü.

Netanyahu'nun Gazze'yi işgal ve ilhak konusunda sorumluluk almadığını savunan Smotrich, Gazze Şeridi’nin ilhak edilmesini, bölgede İsrail ordusunun askeri yönetim kurmasını ve Filistinlilerin sürgün edilerek yeni yerleşimler kurulmasını istedi.

Netanyahu’nun tutumunun Gazze'nin idaresi için Hamas ya da Filistin Yönetimi dışında "tuhaf ve gerçekçi olmayan" mekanizmalar üretilmesine yol açtığını ileri süren Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını da eleştirdi.

Smotrich ayrıca, Gazze Şeridi barış planı kapsamında duyurulan yapıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasına da tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini açıklamıştı.

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için oluşturulan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve desteklemek üzere çalışacak.

Kurulda, Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.

