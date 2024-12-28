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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması 75 bin Filistinlinin hayatını riske atıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik 80 günden fazla süredir uyguladığı kuşatmanın, bölgede kalan 75 bin Filistinlinin hayatını riske attığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
DSÖ: Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması 75 bin Filistinlinin hayatını riske atıyor

Cenevre

DSÖ, İsrail ordusunun baskın yaparak tahliye ettiği ve yaktığı Kemal Advan Hastanesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "DSÖ, dün Gazze'nin kuzeyindeki son büyük sağlık tesisini hizmet dışı bırakan, Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan baskın nedeniyle dehşete düştü. Sağlık sisteminin sistematik olarak yok edilmesi ve Gazze'de 80 günden fazla süren kuşatma, bölgede kalan 75 bin Filistinlinin hayatını riske atıyor." ifadeleri kullanıldı.

İlk raporların, baskın sırasında hastanenin laboratuvar, cerrahi ünite, ameliyathane ve tıbbi depo gibi bazı alanlarının yandığına ve ciddi şekilde hasar gördüğüne işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bugün 12 hasta ve bir kadın sağlık personelinin, herhangi bir bakım sağlamanın mümkün olmadığı, yıkılmış ve çalışmayan Endonezya Hastanesi'ne götürülmek üzere tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bazı kişilerin kıyafetleri çıkarılarak Gazze'nin güneyine doğru yürümeye zorlandığı bildirildi. Son 2 ayda hastanenin etrafındaki alan oldukça istikrarsızdı. Hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar neredeyse her gün gerçekleşti. Bu hafta, yakınındaki bombardımanlar nedeniyle Kemal Advan Hastanesi'nden 5 sağlık çalışanı da dahil 50 kişinin öldüğü bildirildi. Kemal Advan Hastanesi artık boş." ifadelerine yer verildi.

DSÖ'nün, baskın sırasında gözaltına alındığı bildirilen hastane müdürü için derin endişe duyduğu vurgulanan açıklamada, baskın başladığından beri hastane müdürü ile iletişimin kesildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün yarın Endonezya Hastanesi'ne yönelik tesisteki durumu değerlendirmek için acil bir misyon planladığı aktarıldı.

Kemal Advan Hastanesi'ne yapılan baskının, erişim kısıtlamalarının artması ve tekrarlanan saldırıların ardından gerçekleştiği anımsatılan açıklamada, "DSÖ, Ekim 2024'ün başından bu yana hastane veya yakınındaki en az 50 saldırıyı doğruladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tekrar işlevsel hale gelmesi için acil destek çağrısı da yer alırken, hastanelerin savaş alanına döndüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 27 Aralık'ta İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni yaktığını, hastanenin hizmet dışı bırakıldığını, sağlık ekiplerinin ve yaralıların bilinmeyen bir yere götürüldüğünü açıklamıştı.

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