Dolar
42.08
Euro
48.68
Altın
4,025.90
ETH/USDT
3,830.90
BTC/USDT
109,512.00
BIST 100
10,846.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da "Türkiye - İsviçre Ekonomi Forumu"nun açılışında konuşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Ekonomi Zirvesi"nde konuşuyor.
logo
Gündem

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle yaptığı ziyaretlere ilişkin paylaşım
Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre bugün sona eriyor
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı
İstanbul ve Yalova merkezli organize suç örgütü operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı
Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasının üçüncü duruşması devam ediyor

Benzer haberler

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında İbrahim Özkan gözaltına alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet