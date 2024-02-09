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Dünya

UNRWA Genel Komiseri, Gazze'de yarım milyondan fazla çocuğun eğitim alamadığını söyledi

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çocuklara etkisine dikkati çekerek, "Yarım milyondan fazla ilk ve orta okul düzeyindeki kız ve erkek çocuk eğitim alamıyor." dedi.

Muhammed Emin Canik  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
UNRWA Genel Komiseri, Gazze'de yarım milyondan fazla çocuğun eğitim alamadığını söyledi

Istanbul

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 126 gündür sürdürdüğü saldırılara dikkati çekti.

Gazze'deki durumun çocuklara etkisine ilişkin Lazzarini, şunları kaydetti:

"Gazze'de 4 aydır süren acımasız savaşın çocuklar üzerindeki bilançosu son derece üzücü, gelecekleri tehlikede. Yarım milyondan fazla ilk ve orta okul düzeyindeki kız ve erkek çocuk eğitim alamıyor.

Savaşın her günü yaraları derinleştiriyor ve istismara karşı savunmasız kayıp bir nesli tehlikeye atıyor. Çocukların, çocukluğu çalınıyor."

UNRWA Genel Komiseri, açıklamasında insani ateşkes ilan edilmesi çağrısını yineledi.

"Refah'a büyük bir saldırı olursa insanlar kaçmak için harekete geçer"

UNRWA'nın X sosyal medya hesabından UNRWA Gazze Direktörü Thomas White'ın açıklamaları paylaşıldı.

White, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin "Refah'a büyük bir saldırı düzenlenirse, yüz binlerce insanın yeniden çatışmalardan kaçmaya çalışarak harekete geçtiğini görebiliriz." açıklamasında bulundu.

BM yetkilisi, İsrail ordusunun saldırısı altındaki bir şehirde etkili veya güvenli şekilde faaliyetlerini yürütemeyeceklerini kaydetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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