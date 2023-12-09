Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,353.90
BTC/USDT
43,976.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, "Gazze Şeridi, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli yer haline geldi." dedi.

Mohammed Hamood Ali Al Ragawi, Halime Afra Aksoy  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi

Gazze

BM'nin sitesinde yer alan açıklamasında Hudr, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sonrasında çocuk ölümleri ve yaralanmaları ile insani duruma ilişkin bilgi verdi.

Hudr, "Yaklaşık bir milyon çocuğun zorla evlerinden uzaklaştırılmasının ardından Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi." ifadesini kullandı.

Raporların, her gün onlarca çocuğun öldürüldüğü ve yaralandığına işaret ettiğini kaydeden Hudr, çocukların oyun oynadığı yerlerin enkaz yığınına dönüştüğünü aktardı.

Hudr, UNICEF ve diğer insani kuruluşların, haftalardır alarm verdiğini belirterek, sahadaki ekiplerin, uzuvlarını kaybetmiş ya da üçüncü derece yanıklara maruz kalan veya çevrelerinde devam eden şiddet nedeniyle travma yaşayan çocuklarla karşılaştığını vurguladı.

BM yetkilisi, "Yaklaşık bir milyon çocuk zorla evlerinden uzaklaştırıldı. Şimdi daha da güneye, su, yiyecek ve herhangi bir korumanın bulunmadığı küçük ve kalabalık bölgelere gönderiliyorlar. Bu da onları artan solunum yolu enfeksiyonları ve suyla bulaşan hastalıklarla karşıya bırakıyor. Kuraklık, yetersiz beslenme ve hastalık nedeniyle hayatları daha fazla tehdit altında." ifadelerini kullandı.

Hudr, Gazze Şeridi'ne hayat kurtaran yardımların ulaştırılmasında uygulanan kısıtlamaların, çocuklar aleyhinde verilmiş başka bir ölüm cezası olduğunu aktardı.

Özellikle "insani ara"nın sona ermesinin ardından gerçekleşen uygulamaların neden olduğu yoğun baskının gölgesinde halkın umutsuzluğa sürüklendiği uyarısında bulunan Hudr, ivedilikle kalıcı bir insani ateşkesin çocukların katledilmesi ve yaralanmasını önleyecek tek yol olduğunu aktardı.

Hudr, kalıcı insani ateşkesin ayrıca sivilleri korumanın ve acil ihtiyaç duyulan hayat kurtarıcı yardımın ulaştırılmasını sağlamanın da tek yolu olduğunu vurguladı.

Zorlukların ve daha fazla sıkıntı çekilmesinin önlenmesi için kapsamlı şekilde insani yardımın bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yapan Hudr, UNICEF ve insani yardım kuruluşlarının, kuzey dahil Gazze Şeridi'nde nerede olurlarsa olsunlar tüm çocuklara ve ailelerine güvenli erişime sahip olması gerektiğini vurguladı.

Hudr, Gazze'de yaşananları dünyanın aciz şekilde izlediğini, yeterince hızlı hareket edemediklerini ve bu duruma derhal son verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkili oluyor
Sarıkamış şehitleri, harekatın 109'uncu yılında anılacak
Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı
Sağlık Bakanı Koca, UMKE gönüllülerinin sel tatbikatını paylaştı
TRT World Forum'da "Jeopolitiğin Geri Dönüşü: Yeni Yüzyılda Rekabetler ve Yeniden İttifaklar" oturumu yapıldı

Benzer haberler

UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi

UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri haline geldi

Yazar Fatma Korkutata'nın "Tayyip Dede" şarkısı için klip çekildi

İsrail basınına göre, 7 Ekim'den bu yana 370 bin İsrailli ülkesini terk etti

İsrail'in Deyr Belah'taki saldırılarında ölen Filistinliler, artık mezarlıklara sığmıyor

İsrail'in Deyr Belah'taki saldırılarında ölen Filistinliler, artık mezarlıklara sığmıyor
Rus uzmanlar, 1967'deki sınırlara göre bir Filistin devletinin krizi çözeceği görüşünde

Rus uzmanlar, 1967'deki sınırlara göre bir Filistin devletinin krizi çözeceği görüşünde
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki ayda 75 gazeteci öldürüldü

Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında iki ayda 75 gazeteci öldürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet