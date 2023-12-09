Dolar
28.97
Euro
31.19
Altın
2,004.16
ETH/USDT
2,361.40
BTC/USDT
43,870.00
BIST 100
7,913.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da "100 Sanatçı 100 Eser" isimli 100. Yıl Cumhuriyet Sergisi'nin açılışında konuşuyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale sürüyor. -VTR- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci etap kapsamında 618 adet konutun temel atma töreninde konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli savaş muhabirine göre Şucaiyye, "Orta Doğu'nun en tehlikeli mahallelerinden biri"

Walla internet sitesinin savaş muhabiri Amir Buhbot, İsrail askerleriyle girdiği Şucaiyye Mahallesi'nde yaşadıklarını ve izlenimlerini aktardı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
İsrailli savaş muhabirine göre Şucaiyye, "Orta Doğu'nun en tehlikeli mahallelerinden biri" Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Kudüs

İsrail merkezli Walla internet sitesinin savaş muhabiri Amir Buhbot, cuma günü, Şucaiyye'de İsrail askerlerine eşlik ettiği sırada gördüklerini ve izlenimlerini anlatan bir yazı kaleme aldı.

Yazıya göre, 188. Tugayı Komutan Yardımcısı Yarbay Odid, Şucaiyye'ye vardıklarında askerlere, "Filistinli silahlı kişilerin, her yere tünel ve kuyu kazmaktan kaçınmadığını, bölgede gerçekten de tünel ve kuyular bulduklarını ve daha fazlasının da olduğunu düşündüklerini" söyledi.

Odid, "Şucaiyye'de, düşman, antitank füzeleri, havan topları ve intihar bombacılarının" olduğunu dile getirdi.

Şucaiyye'yi "Orta Doğu'nun en tehlikeli mahallelerinden biri olarak" tanımladı

Buhbot, yazısına şöyle devam etti:

"Bir Merkava tankı yavaşlıyor ve eskiden 3 katlı olduğu anlaşılan bir binanın yakınında duruyor. Şu anki haline ise bina demek bir tür iltifat olur. Neredeyse Şucaiyye'nin toprağına değecek kadar aşağı doğru sarkmış.

Binalar ile tanklar arasında 188. Tugayı komutan yardımcısı, etrafında silahlı askerler olduğu halde duruyor. Tam bir teyakkuz halindeler. Onlara (askerlere) 'silahlı bir birliğin ve silahlı bir insansız hava aracının (SİHA) ansızın nereden çıkacağını bilemezsiniz.' diyor.

Onu (Odid) pür dikkat dinlemelisin ki hiç dinmeyen patlama sesleri, makineli tüfeklerin gürültüsü ve sürekli çalışan topçu bataryalarının sesinde boğulmasın söyledikleri. Burası, Orta Doğu'nun en tehlikeli mahallelerinden biri. Mayınlarla dolu ve bir yerden bir yere sürekli hareket halinde olan bir düşmana karşı sürekli uyarı yapılıyor."

"Şucaiyye, İsrail ordusu için bir meydan okuma"

Geçen pazartesi gününden bu yana Şucaiyye'de bulunan 188. Tugay'ın muharebe ekibinde, "605. Mühendislik Taburu, 890. Paraşütçü Taburu, piyade birlikleri ve komutanlarından oluşan 906. Tabur ve 74. Zırhlı Tabur'un bulunduğunu aktaran Buhbot, yazısını şöyle sürdürdü:

"Bölgeyi avucunun içi gibi bilen kıdemli bir güvenlik görevlisi bana, 'Söyleyeceklerimi iyi belle. Şucaiyye'de saklanan çok güçlü bir tabur var. Bu, Hamas'ın, askeri kanadının en güçlü taburlarından' dedi.

Bu, İsrail ordusu için bir meydan okuma. Bunun benzerini, 2014'teki 'Koruyucu Hat Operasyonu'nda Golani Tugayının Şucaiyye'de kara saldırısı gerçekleştirdiğinde yaşadık. Golani Tugayı Şucaiyye'ye girdi ve neyle karşılaşacağını bilmemesinin bedelini ağır ödedi.

Şucaiyye, tarihsel olarak şer ve zulmün çok olduğu bir yer olarak biliniyor. Oron Şaul'u da (İsrail'in, öldürüldüğünü ancak cesedinin Hamas'ın elinde kaldığını söylediği asker) orada kaçırdılar.

Gökyüzündeki herhangi bir hareket veya hafif bir ses, Hamas'a ait bir drone ile saldırı olabileceği korkusuyla, bakışların birbirine çevrilmesine ve tüfek namlularının doğrultulmasına neden oluyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden Sinop çevresi için kuvvetli yağış uyarısı
Fırat ve Dicle havzalarında iklim değişikliğinin toz fırtınalarına etkisi incelenecek
Türkiye'den Erbil'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye
Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 7 yıl geçti
Kaza nedeniyle derslerinden geri kalan öğrenciye geçici iş göremezlik tazminatı

Benzer haberler

İsrailli savaş muhabirine göre Şucaiyye, "Orta Doğu'nun en tehlikeli mahallelerinden biri"

İsrailli savaş muhabirine göre Şucaiyye, "Orta Doğu'nun en tehlikeli mahallelerinden biri"

Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Zomlot: Her şey ekimde değil, 106 yıl önce başladı

Antisemitizm suçlamasının Batı'da İsrail’in eleştirilmesini engelleyici aparata dönüştüğü belirtildi

İsrail'in Gazze'ye hava ve topçu saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail'in Gazze'ye hava ve topçu saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
İsrailli Belediye Başkan Yardımcısından Gazzelilere ve Müslümanlara karşı ırkçı sözler

İsrailli Belediye Başkan Yardımcısından Gazzelilere ve Müslümanlara karşı ırkçı sözler
ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti

ABD, BMGK'de Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet