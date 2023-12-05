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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinli su ve gıda eksikliği nedeniyle hastalıkların pençesinde

Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey bölgelerinden güneye göçe zorlanan binlerce Filistinli, sığındıkları merkezlerde gıda ve hijyen malzemelerindeki eksiklik, kirli su gibi nedenlerle pek çok hastalık tehdidiyle karşı karşıya.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Halime Afra Aksoy, Safiye Karabacak  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinli su ve gıda eksikliği nedeniyle hastalıkların pençesinde Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin özellikle kuzey bölgelerinden güneye göçe zorlanan binlerce Filistinli, sığındıkları merkezlerde gıda ve hijyen malzemelerindeki eksiklik, kirli su gibi nedenlerle pek çok hastalık tehdidiyle karşı karşıya.

Gazze'nin güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir eğitim merkezine sığınan Filistinliler, AA muhabirine, en sık görülen hastalığın kusma, ateş ve ishalle başlayan bağırsak enfeksiyonu olduğunu söyledi.

Kaldıkları sığınma merkezlerinin temizlik ve hijyenden yoksun olduğunu, uzun süre su kesintileri yaşandığını belirten Filistinliler, bu şartlarda hastalıkların katlanarak arttığını ve hayatlarını tehdit ettiğini dile getirdi.

Devam eden İsrail saldırıları nedeniyle imkanların oldukça kısıtlı olduğu sığınma merkezinde, Filistinlilerin çoğu gıda ihtiyacını dağıtılan konservelerden karşılıyor.

Hastalıklardan en çok çocuklar etkileniyor

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinden geldiğini söyleyen Yusuf Hamude, "Temizlik ve hijyen eksikliğinden kaynaklı bağırsak enfeksiyonlarından en fazla etkilenen grup çocuklar." dedi.

Bu hastalıkların öncelikli nedeninin kirli su ve yiyecek olduğuna işaret eden Hamude, hastalığa yakalananlarda ateş ve ishal görüldüğünü belirtti.

Hamude, temiz su ve hijyen sıkıntısının hastalıkların etkisini ve yayılma hızını daha da artırdığını vurguladı.

BM'nin dağıttığı un yetersiz, fırınların önünde uzun kuyruklar oluşuyor

Buraya ulaşan suyun kirli ve içmeye uygun olmadığını dile getiren Hamude, fiyatların yüksek ve ürünlerin çok kısıtlı olmasının da sağlık şartlarını zorlaştırdığını ifade etti.

Hamude, UNRWA tarafından dağıtılan un miktarının çok kısıtlı olduğunu, ailesinin ekmek ihtiyacını karşılamaya yetmediğini söyledi.

Saldırıların başından bu yana ekmek almak için fırınların önünde saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını aktaran Hamude, bazen kendilerine sıra gelmeden ekmeğin tükendiğini vurguladı.

Hamude, Gazze'de binlerce Filistinlinin öldürüldüğü bu saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapılmasını istedi.

Bağırsak ve solunum yolu hastalıklarına yakalanıyorlar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinden göç etmek zorunda kaldığını söyleyen Zeki el-Bekri, yemek pişirmek için gaz yerine odun kullanılmasının, solunum yolu hastalıklarına yol açtığını belirtti.

Öğle yemeğini odun ateşinde pişirmeye çalışan Bekri, "Odun ve yaprakların yanması sonucu ortaya çıkan dumanı solumak, öksürüğe ve akciğer ağrısına neden oluyor. Yanan odunun yoğun sıcaklığına ve ardından soğuk havaya maruz kalmak hastalıklarımızı artırıyor." dedi.

Sığınma merkezindeki çoğu kişinin bağırsak hastalıklarından muzdarip olduğuna işaret eden Bekri, burada herhangi bir gelirleri olmadığını, gıda fiyatlarının yüksek olduğunu ve daha doyurucu olduğu için ekmek mayaladıklarını ifade etti.

Sığınma merkezlerindeki su sıkıntısı yaşamı zorlaştırıyor

Gazze kentinin Er-Rimal Mahallesi'nden göç etmek zorunda kalan Ummu Ziya el-Meşehravi, "Umumi banyolarda suyun sık sık ve uzun süreli şekilde kesilmesi, hastalıklara yol açan kirlilik seviyesini artırdı." dedi.

Meşehvari, su doldurmak için uzun süre kuyruklarda beklediklerini bazen sıra kendilerine gelmeden suyun bittiğini ifade etti.

Hijyen sıkıntısı nedeniyle bağırsak enfeksiyonu geçirdiğini, 1-2 hafta boyunca tedavi gördüğünü anlatan Meşehvari, sığınma merkezindeki yaşamın "çok zor" olduğunu vurguladı.

"Her saniye yeni acılar yaşanıyor"

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nden göç etmek zorunda kaldığını belirten Abdullah el-Mecder, burada yaşamın özellikle kış mevsiminin de gelmesiyle "yorucu" olduğunu dile getirdi.

"Yanımıza hiçbir şey alamadan evlerimizden çıkarıldık. Evlerimizi ve işlerimizi bıraktık. Burada her dakika, her saniye yeni acılar yaşanıyor." diyen Mecder, sığınma merkezlerinde insanların sadece konserve yiyeceklerle beslendiğine işaret etti.

Mecder, 50 günden fazla bir süredir sadece konserve ile beslenen insanlarda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıktığını aktardı.

Gazze'de İsrail bombardımanındakilerden daha fazla insan hastalıklardan ölebilir

İsrail ordusu haftalardır, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorlarken, "güvenli bölgeler" olduğunu iddia ettiği güney bölgelerine de saldırmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon Filistinlinin kuzeyden güneye göç etmeye zorlanarak yerlerinden edildiği belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 29 Kasım'daki açıklamasında, yaşam koşulları ve sağlık hizmetlerinin eksikliği göz önüne alındığında, Gazze'de İsrail bombardımanındakilerden daha fazla insanın hastalıklardan ölebileceğini belirtmişti.

Salgın hastalık riskinin yüksek olduğunu kaydeden Ghebreyesus, kalıcı ateşkese ihtiyaç olduğunu; bunun siviller için ölüm-kalım meselesi olduğunu vurgulamıştı.

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