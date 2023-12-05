İsrail'in Gazze'nin orta ve güneyine düzenlediği saldırılarda 50 kişi öldürüldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze/Kudüs
İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
İsrail ordusunun ayrıca Deyr el-Belah kentindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladığı ve 10 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Cenin kentine buldozerlerin de eşlik ettiği 50 askeri araçla baskın düzenledi.
Nasıra Caddesi'nden kente giren İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında çatışma çıktı.
Cenin kenti üzerinde bir keşif uçağının uçtuğu, evlerin ve binaların çatısına keskin nişancıların konuşlandırıldığı, kentteki ve Cenin Mülteci Kampı'ndaki çok sayıda mahallede elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi.
İsrail ordusuna ait buldozerler, baskının ardından Tavalibe Camisi çevresinde, Zehra Mahallesi'nde ve kampa giden yollarda altyapıyı tahrip etti.
Cenin kentinde bulunan El-Emel Devlet Hastanesi çevresine takviye birlikler gönderen İsrail güçleri, hastane çevresine keskin nişancılar konuşlandırdı ve ambulansları durdurarak arama yaptı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki evleri ve binaları hedef alarak çok sayıda Filistinliyi öldürdü https://t.co/jXDWpHFnrI pic.twitter.com/SpdHtGAmR4— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 5, 2023
İsrail güçleri El Halil'de biri çocuk 3 kişiyi yaraladı
İsrail ordusu, El Halil'in doğusundaki Beni Naim beldesinde biri çocuk 3 kişiyi yaraladı.
Beldenin girişindeki Vadi el-Cevz bölgesinde çıkan olaylarda İsrail ordusunun ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk ile 2 kişi yaralandı.
Göğsünden ve elinden yaralanan 14 yaşındaki çocuğunun durumunun kritik olduğu ve yaralananların bölgedeki hastanelere götürüldüğü bildirildi.
İsrail güçleri Batı Şeria'daki Kalendiya Mülteci Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 yaşındaki Muhammed Yusuf Hasan Munasıra'nın Kalendiya Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında öldürüldüğü belirtildi.
İsrail güçlerinin, Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında biri ağır olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladığı kaydedildi.
Görgü tanıkları, Dehişe Mülteci Kampı'nda baskına tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında çatışma çıktığını aktardı.
İsrail güçlerinin dün Kalendiya'da açtığı ateş sonucu 32 yaşındaki İbrahim Alkam hayatını kaybetmişti.
Kalendiya Mülteci Kampı'nda bugün öldürülen Muhammed Yusuf Hasan Munasıra'nın da Alkam gibi Filistin yönetimine bağlı Gümrük İşlerinde çalışan bir polis memuru olduğu belirtildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 260'a yükseldi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 5, 2023
İsrail ordusu, Refah kentinin doğusundaki bir su deposunu vurdu pic.twitter.com/cc8VbUWLhw
İsrail, Gazze'nin güneyinde BM bünyesindeki bir okulu bombaladı
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde çok sayıda kişinin sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Muin Okulu'nu bombaladığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail saldırısı sonrası çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.
İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ni tank ve keskin nişancılarla kuşattı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, yaptığı yazılı açıklamada, "İşgalciler Kemal Advan Hastanesi'ni, hareket eden her şeyi hedef alan tanklar ve keskin nişancılarla kuşattı." ifadelerini kullandı.
Hastanede 7 binden fazla sığınmacı bulunduğuna işaret eden Berş, hastanenin çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.
Kemal Advan Hastanesi'nde elektriklerin kesik olduğunu belirten Berş, Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastanenin faaliyet gösterdiği ve 55'e yakın ambulansın hizmet dışı kaldığı bilgisini verdi.
Berş, "Şifa ve Endonezya hastanelerinde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesi'nde de bir katliam yaşanmasından korkuyoruz. Hastanede ameliyatlar yapılamıyor, elektrik kesintisi krizi daha da ağırlaştırdı." ifadelerine yer verdi.
Refah Sınır Kapısı'ndan sadece 400 yaralının karşılandığını ancak bölgede 40 binden fazla yaralı bulunduğunu belirten Berş, faaliyetlerine devam edebilmek için akaryakıt, sahra hastaneleri ve tıbbi yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.
İsrail ordusu 3 kişiyi gözaltına aldı
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Ebu Meşal köyünde bir kadını gözaltına aldı.
Hana İbrahim Ata (30) isimli Filistinlinin evine baskın düzenleyen İsrail güçleri evde arama yaptıktan sonra Filistinli kadını gözaltına aldı.
İsrail güçleri Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesinde düzenlediği baskında ise askeri kontrol noktası kurarak yaklaşanlara ateş açtı.
İsrail güçleri Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celzun Mülteci Kampı'nda evine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra Hüseyin Hasan Nahle isimli Filistinliyi gözaltına aldı.
Ramallah'a bağlı Budrus beldesine de baskın düzenleyen İsrail güçleri, evine baskın düzenledikleri Muhammed Hasan isimli Filistinliyi gözaltına aldı.
Ramallah'ın batısındaki Beyt Likya beldesine baskın düzenleyen İsrail güçleri ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında arbede yaşandı.
İsrail güçleri, baskına karşı çıkan belde sakinlerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombası fırlattı.
Kassam Tugayları, İsrail'e ait 8 askeri aracı hedef aldığını duyurdu
Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda İsrail'e ait 5 askeri aracın Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı" ifade edildi.
Kassam Tugaylarından yapılan bir diğer açıklamada da aynı bölgede "Yasin 105" roketleriyle İsrail'e ait 3 askeri aracın daha hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamına yanıt olarak Biru's Sebi kentine roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
BM'ye göre Gazze'de yardımların işe yaramayacağı daha korkunç durum ortaya çıkmak üzere
Hastings, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının siviller üzerindeki etkisini değerlendirdi.
Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığına ve gidecek yer de kalmadığına işaret eden Hastings, "insani ara"nın ardından İsrail'in saldırılara başlamasının "on binlerce kişiyi yiyecek, su, barınak ve güvenli alan bulmak amacıyla giderek daralan alanlara sıkıştırdığını" vurguladı.
Hastings, Gazze'de işlevsiz barınaklar, çökmüş sağlık sistemi, temiz içme suyu eksikliği, zihinsel ve fiziksel olarak tükenmiş insanların yetersiz beslenmesinin halk sağlığına tehdit niteliğinde salgın hastalıkların çıkmasına yol açabileceğine dikkati çekti.
Gazze'de insani yardım faaliyetleri için alanın "sürekli daraldığını" ve çalışanların bu faaliyetleri yürütmek için gerekli olan "en önemli iki rotaya" erişemediğini aktaran Hastings, şunları kaydetti:
"BM ve sivil toplum kuruluşları tek başına 2,2 milyonluk nüfusu destekleyemez. Ticari ve kamu sektörlerinin Gazze'ye malzeme getirmesine izin verilmelidir. Buna İsrail'in güvenliğini sağlayacak şekilde yakıt da dahil olmalıdır."
Hastings, "(Gazze'de) İnsani yardım faaliyetlerinin yanıt veremeyeceği daha da korkunç bir senaryo ortaya çıkmak üzere." ifadesini kullandı.
Sözde güvenli bölgelerin oluşturulacağına ve çadır kentlerin kurulacağına ilişkin açıklamaların endişe verici olduğunu belirten Hastings, insanların serbestçe hareket edebileceklerine ve ihtiyaç duyulan yerlere yardım ulaştırılabileceğine dair güvenceler verilmeden tek taraflı ilan edilen bu bölgelerin güvenli ya da insani olamayacağını vurguladı.
BM Filistin Özel Raportörü Albanese, Avrupa ülkelerinden İsrail'e "sert tepki" göstermelerini istedi
Raportör Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.
Söz konusu paylaşımda Albanese, "Sevgili Avrupalılar, İtalyanlar, Almanlar, Holokost'tan sonra, soykırımın diğerlerini insan olarak görmemekle başladığını bilmemiz gerekir. İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısı sert bir tepki vermemizi sağlamıyorsa, yakın tarihimizin en karanlık sayfası bize hiçbir şey öğretmemiş demektir." ifadesini kullandı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.
Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.