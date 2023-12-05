Dolar
28.92
Euro
31.36
Altın
2,033.86
ETH/USDT
2,235.60
BTC/USDT
41,895.00
BIST 100
8,087.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı’na geldi.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Eski İsrail İstihbarat Başkanı Diskin'den Netanyahu'ya "görevi bırak" çağrısı

Eski İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Başkanı Yuval Diskin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "görevinden ayrılarak evine gitmesi gerektiğini" belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Eski İsrail İstihbarat Başkanı Diskin'den Netanyahu'ya "görevi bırak" çağrısı

Kudüs

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'in haberine göre, Diskin, "Netanyahu neden derhal evine dönmeli?" başlıklı bir makale kaleme aldı.

"7 Ekim'den bu yana sergilediği davranışlar, Netanyahu'nun neden hemen evine dönmesi gerektiğini çok iyi açıklıyor." değerlendirmesini yapan Diskin, İsrail Başbakanı'nın saldırıların ilk iki haftası boyunca "soğuk, yenilgiye uğramış ve kendi dünyası tarafından mahvedilmiş bir adam" imajı çizdiğini belirtti.

Eski İstihbarat Başkanı, Netanyahu'yu 7 Ekim saldırılarındaki başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyi reddetmekle suçladığı makalesinde, "Saldırıların ilk şokunu atlattıktan sonra bir gram suçluluk ve sorumluluk hissetmedi, kurbanların aileleriyle zerre kadar empati kurmadı." ifadesini kullandı.

Netanyahu'yu "beden dili soğuk, kibirli ve gerçeklerden kaçan" biri olarak tanımlayan Diskin, hala Hamas'ın elinde İsrailli esirlerin bulunduğu göz önüne alındığında, İsrail Başbakanı'nın koltuğunda kalmasının hiçbir anlamı olmadığını savundu.

Diskin, İsrail Başbakanı'nın ülkenin ihtiyaç duyduğu iyileştirmeler için gerekli olan tevazuya sahip olmadığını, ülke sorunlarının düzeltilebilmesi için yeni bir nefese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Eski İsrail İstihbarat Başkanı Diskin, "Önümüzdeki seçimlerde yeni, değerli, alçakgönüllü ve her şeyden önemlisi kendini değil halkını seven bir yönetimi seçmeliyiz." diye yazdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda 12 gözaltı
Türkiye ve dünya gündemi
Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanı ve akrabası sınır dışı edilecek
Katar: Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı ikili ilişkileri geliştirme fırsatı sunuyor
Üsküdar'da İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Eski İsrail İstihbarat Başkanı Diskin'den Netanyahu'ya "görevi bırak" çağrısı

Eski İsrail İstihbarat Başkanı Diskin'den Netanyahu'ya "görevi bırak" çağrısı

Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a geldi

İsrail ordusu Gazze'de ev ve binaları hedef alarak çok sayıda Filistinliyi öldürdü

ABD'den Filistinli sivillerin öldürülmesi konusunda çelişkili açıklama

ABD'den Filistinli sivillerin öldürülmesi konusunda çelişkili açıklama
DSÖ, Gazze'deki tıbbi depolarını boşaltmasını talep eden İsrail'den kararından dönmesini istedi

DSÖ, Gazze'deki tıbbi depolarını boşaltmasını talep eden İsrail'den kararından dönmesini istedi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'de olanları "katliam" olarak niteledi

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'de olanları "katliam" olarak niteledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet