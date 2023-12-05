İsrail ordusu Gazze'de ev ve binaları hedef alarak çok sayıda Filistinliyi öldürdü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerdeki evleri ve binaları hedef alarak onlarca Filistinliyi öldürdü.
Palestinian Territory
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney bölgelerindeki sivil binaları, evleri ve hastanelerin çevrelerini hedef almayı sürdürdü.
İsrail güçlerinin, Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin bilinen el-Yazıcı ailesine ait binayı hedef alarak aralarında kadın ve çocuklar da bulunan çok sayıda kişiyi öldürüp yaraladı.
Gazze Şeridi'nin politikası Han Yunus Mülteci Kampı'nda İsrail'in aday olduğu bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldürüldü ve yaralandı.
İsrail'in çevresini yoğun bombardımana tabi tutan Han Yunus'ta yer alan Dar es-Selam Hastanesi'ndeki doktorlar ve ilaçlar, kurtarılma tedavisi yaptı.
İsrail'in yoğun bir şekilde bombalamasının ardından çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli, Gazze Şeridi'nin bölgelerindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'nde toplandı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum
Hamas'ın kafes kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal miktarlara yönelik sürekli kırılmalarına karşılık verme" yoğun saldırı düzenlenirken sabah İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatıldı.
İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazla asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarda 75, Lübnan topraklarında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazla çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.
İşgal altında Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye etmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastanelere bastı.
Saldırılarda tek kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusuna 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda kaldığında ise 89 Hizbullah mensubu öldü.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı
İsrail ile Hamas arasındaki ilişkilere 4 gün "insani ara" karşılığında uzlaşmayla, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girilmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesi Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başladı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.