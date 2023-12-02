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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail basınına göre Netanyahu hükümeti, Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirmeye hazırlanıyor

İsrail hükümeti, aşırı sağcıların desteklediği planda Filistinlileri Gazze dışına sürmek için "deniz yolunu açmayı" da düşünüyor. Kabinedeki aşırı sağcı Maliye Bakan, Netanyahu'dan "insani ara"nın uzatılmamasını istedi.

Enes Canlı  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
İsrail basınına göre Netanyahu hükümeti, Filistinlileri Gazze'den zorla göç ettirmeye hazırlanıyor

Kudüs

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümeti, "Gazze'deki Filistin nüfusunun azaltılması ve bunun için deniz yolunun açılması" yönünde bir plan üzerinde çalıştığını yazdı.

İsrail HaYom gazetesinin kıdemli siyasi muhabiri Mati Tuchfeld imzasıyla yayımlanan haberde, Netanyahu'nun savaş kabinesindeki Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'den Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve hatta "deniz yollarının da açılmasıyla" tehcir edilmesi planları konusunda çalışmasını istediği belirtildi.

Netanyahu'nun savaş kabinesine, "Filistinlilerin Avrupa ya da Afrika ülkelerine göç etmesi için deniz yolunu açmayı düşündüğü bir planı sunduğu" aktarıldı.

Hükümette Netanyahu'nun partisi Likud ve aşırı sağcı isimlerin bu planı "gereklilik olarak gördüğü" buna karşın, savaş kabinesi üyesi eski Savunma Bakanı Benny Gantz ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un içinde yer aldığı "merkez" kanadın, "ABD'nin itirazı ve uluslararası baskıyı" gerekçe göstererek buna karşı çıktığı kaydedildi.

Bu arada savaş kabinesinde, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın "savaş sonrasında" Filistin yönetiminin Gazze'de idareyi üstlenmesine karşı çıktığı paylaşıldı.

Aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'yu tehdit etti

Öte yandan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara "insani ara" ve esir takası mutabakatının hükümette ele alındığı sırada, Netanyahu ile özel görüşmek istediği aktarıldı.

Smotrich'in, "(Gazze'ye) Saldırı devam etmezse bir an bile hükümette kalamayız." tehdidiyle Netanyahu'dan "insani ara"nın uzatılmamasını istediği ifade edildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta “insani ara"nın sona erdiğini belirterek, hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı. Bu saldırılarda çoğu çocuk ve kadın en az 178 kişi öldü, 589 kişi yaralandı.


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