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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye hava ve topçu saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
İsrail'in Gazze'ye hava ve topçu saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

Gazze

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze Şeridi'nin merkezi ile Refah kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Şiteyvi ile Tahravi ailelerine ait evleri bombalaması sonucu 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'nin merkezindeki Sahabe Tıp Kompleksi civarındaki Hammad ve Ataallah ailelerine ait meskun evleri bombalaması sonucu da çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bombalanan evlere yakın bölgede İsrail ordusuna ait tankların olması nedeniyle enkaz altındaki ölü ve yaralılara ulaşılamıyor.

İsrail güçleri, Han Yunus'un güneyinde Neccar ve Hamuda ailelerine ait evleri hedef alması sonucu da çok sayıda Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı.

İsrail topçu birlikleri ayrıca gece boyunca Han Yunus'ta birçok yeri hedef aldı. Saldırılarda çok kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahının sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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