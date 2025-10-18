Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
3,885.20
BTC/USDT
107,167.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak’ta gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

UNICEF: Batı Şeria'da 9 yaşındaki bir çocuk İsrail güçleri tarafından öldürüldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

Ali Semerci  | 18.10.2025 - Güncelleme : 18.10.2025
UNICEF: Batı Şeria'da 9 yaşındaki bir çocuk İsrail güçleri tarafından öldürüldü

İstanbul

UNICEF'in, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, El Halil kenti yakınlarındaki bir köyde 9 yaşındaki bir çocuğun İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtilirken, olayın ne zaman gerçekleştiğine dair bilgi verilmedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

UNICEF'in açıklamasında, bu yıl Batı Şeria'da çatışma kaynaklı şiddet olaylarında 42 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, "Şiddet sona ermeli ve tüm çocuklar korunmalıdır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Piyade Er Eyüp Güner'in ailesine başsağlığı diledi
Bakan Kurum: Hepimiz el birliği yaparak çözüm geliştirme hızımızı bir an önce atık üretme hızımızın üstüne çıkarmalıyız
YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini reddetti
Emine Erdoğan: '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz var
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Benzer haberler

UNICEF: Batı Şeria'da 9 yaşındaki bir çocuk İsrail güçleri tarafından öldürüldü

UNICEF: Batı Şeria'da 9 yaşındaki bir çocuk İsrail güçleri tarafından öldürüldü

İsrail askerleri Batı Şeria'da futbol oynayan çocuklara ateş açtı, 1 çocuk öldü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenledi

İsrail askerleri, Batı Şeria'da serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenledi
İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağaçlarını söktü

İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait araçları yaktı, zeytin ağaçlarını söktü
İsrail, Batı Şeria’da serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin ailelerini tehdit etti

İsrail, Batı Şeria’da serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin ailelerini tehdit etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet