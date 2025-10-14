Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail askerleri, Batı Şeria'da serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenledi

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde dün serbest bırakılan bazı esirlerin evlerine baskın düzenlediği ve 1 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Gülşen Topçu  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'daki habere göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyindeki Ed-Dıheyşe Mülteci Kampına baskın düzenledi.

Askerler, dün serbest bırakılan Filistinli esirler Nidal Ebu Akr, Rabi İbrahim Rabi ve Sabir Muhammed Müsalime'nin evini bastı ve ev sakinlerine "sevinç gösterisi yapmamaları veya toplanmamaları" konusunda uyardı.

Evlerden çekilmeden önce rastgele Filistinlilere ateş açan askerler, 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralı Filistinli, hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri ayrıca, Tubas kenti ile Tamun kasabasına da baskın düzenledi. Sokaklarda askeri devriyeler ve piyade birlikleri konuşlandırıldı, bazı evler basıldı.


