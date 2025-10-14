Dolar
Mersin Uluslararası Limanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi Gazzeye doğru hareket ediyor
logo
Dünya

Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti

Eski ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkeste kendi başkanlık döneminde yapılan çalışmaların da rol oynadığını savundu.

Sercan İrkin  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'de varılan ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

İstanbul

Joe Biden, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkeste kendi başkanlık döneminde yapılan çalışmaların da rol oynadığını savunarak "Benim yönetim dönemimdeki ekip, esirlerin evlerine dönmesi, yardımların Filistinli sivillere ulaşması ve savaşın sona ermesi için yılmadan çalıştılar." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Biden, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda "Bu anlaşmaya giden yol kolay değildi." diyen Biden, "Benim yönetim dönemindeki ekip, esirlerin evlerine dönmesi, yardımların Filistinli sivillere ulaşması ve savaşın sona ermesi için yılmadan çalıştılar." ifadesini kullandı.

Biden, Gazze'de ateşkese varılmasındaki katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini tebrik ederek ABD ve tüm dünya ülkelerinin desteğiyle Orta Doğu'da kalıcı bir barışın tesis edilmesini umduğunu aktardı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli esiri serbest bırakmış, karşılığında 250'si müebbet ve uzun süreli hapis cezasına çarptırılanlardan 1718'i Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olmak üzere 1968 Filistinli esirin serbest kaldığı duyurulmuştu.

