Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Ürdün Kralı: İki devletli çözüm ilkesi uygulanmazsa bölge mahvolmaya mahkumdur

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in iki devletli çözümü daha önce defalarca reddettiğini hatırlatarak, "İki devletli çözüm ilkesi uygulanmazsa bölge mahvolmaya mahkumdur." dedi.

Gülşen Topçu, Laith Al-jnaidi  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Ürdün Kralı: İki devletli çözüm ilkesi uygulanmazsa bölge mahvolmaya mahkumdur

Amman

Ürdün haber ajansı Petra'ya göre, 2. Abdullah, BBC'ye verdiği röportajda, bölgenin daha önce pek çok başarısız barış girişimine tanık olduğuna işaret etti.

Barışı sağlamanın tek yolunun iki devletli çözümü uygulamak olduğunu kaydeden 2. Abdullah, bunun olmaması halinde yaşanabilecekleri şöyle anlattı:

"Şeytan ayrıntıda gizlidir, iki devletli çözüm ilkesi uygulanmazsa bölge mahvolmaya mahkumdur. Bu soruna bir çözüm bulamazsak, İsrailliler ve Filistinliler için bir gelecek, Arap ve İslam dünyaları ile İsrail arasında bir ilişki kuramazsak mahvoluruz. Bu sorunu çözemezsek, aynı soruna geri döneriz."

Ürdün Kralı, İsrail'in daha önce defalarca iki devletli çözüme karşı çıktığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da geçen ay BM Genel Kurulu'ndaki açıklamasının bu yönde olduğunu hatırlattı.

Son iki yıldır bölgede yaşanan şiddet olaylarına, İsrail'in İran'la savaşı ve Katar'daki Hamas liderlerine yönelik saldırısına değinen Kral, "Tüm dünyayı içine alabilecek bölgesel bir çatışmaya ne kadar yaklaştık." diye sordu.

Ürdün Kralı, Hamas'ın Gazze'nin yönetimini bağımsız bir Filistin idaresine teslim etmeyi kabul etmesiyle ilgili olarak Hamas'a yakın ülkeler olan Katar ve Mısır'dan, hareketin buna uyacağını teyit eden güvenceler alındığını dile getirdi.

Kral, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkesin sağlanmasından sonraki sürece de dahil olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Trump'ın sadece Gazze değil, tüm bölgede barış istediğini ancak bunun Filistinlilere bir gelecek sağlanmadan gerçekleşmeyeceğini kaydeden 2. Abdullah, Filistin Devleti'nin kurulup kurulmayacağıyla ilgili soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Bu gerçekleşmeli. Çünkü bunun alternatifi muhtemelen bölgenin sonu anlamına gelir. Sanırım beni ve bölgedeki çoğu kişiyi barışın tek seçenek olduğuna inandıran da bu."

