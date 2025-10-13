Dolar
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi’nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gattuso: Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Gazze'de ateşkes yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yunus Kaymaz  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Gattuso: Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal

Londra

Gattuso, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın İsrail ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Deneyimli teknik adam, Gazze'deki ateşkesi değerlendirerek başladığı toplantıda, "Bu ateşkesin yapılmasından dolayı mutluyuz. Gazze'de insanların evlerine, topraklarına dönmelerini görmek çok duygusal. Yarın maçımızı oynayacağız. Dışarıda protestolar olacak ama içeride 10 binden fazla taraftar bizi destekleyecek." ifadelerini kullandı.

Takımının birlikteliğinden gurur duyduğunu kaydeden Gattuso, "Bu gençlerin çalışma şekli ve birliktelikleri nedeniyle onlara hayranım. Bir yolculuğun içinde olduğumuzu ve hata yapma lüksümüzün olmadığını biliyoruz ama büyümemizi seviyorum." diye konuştu.


