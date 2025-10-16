Dolar
41.84
Euro
49.00
Altın
4,284.73
ETH/USDT
3,886.90
BTC/USDT
107,860.00
BIST 100
10,370.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da futbol oynayan çocuklara ateş açtı, 1 çocuk öldü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da okul bahçesinde futbol oynayan çocuklara açtığı ateşte ağır yaralanan 11 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

Gülşen Topçu, Aysar Alais  | 16.10.2025 - Güncelleme : 16.10.2025
İsrail askerleri Batı Şeria'da futbol oynayan çocuklara ateş açtı, 1 çocuk öldü Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Er-Rihiyye kasabasında, okul bahçesinde futbol oynayan Filistinli çocuklara ateş açtı.

Saldırıda çocuklardan biri leğen kemiğinden ağır şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Muhammed Behçet el-Hallak isimli 11 yaşındaki Filistinli çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu
Emine Erdoğan: Dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri olan kadınlara kulak verelim
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile telefonda görüştü
Ankara'da bir inşaatın temel çalışması sırasında bitişiğindeki 17 katlı binanın çevresinde kayma yaşandı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: UAD'nin 22 Ekim'de açıklayacağı danışma görüşü "tarihi karar" olacak

Benzer haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da futbol oynayan çocuklara ateş açtı, 1 çocuk öldü

İsrail askerleri Batı Şeria'da futbol oynayan çocuklara ateş açtı, 1 çocuk öldü

Filistin Başbakanı: Gazze Filistin'in bir parçası ve Batı Şeria gibi orayı da biz yöneteceğiz

Husiler, ABD ile İsrail'in daha önceki saldırılarında Genelkurmay Başkanının öldüğünü açıkladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'den 30 Filistinlinin daha naaşını teslim aldık
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı

Siyonist hegemonyaya karşı yeni bir duruş: “Akademik Sumud”

Siyonist hegemonyaya karşı yeni bir duruş: “Akademik Sumud”
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet