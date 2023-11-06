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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Uluslararası insani yardım kuruluşlarından Filistin için "acil ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite (​IASC), İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Filistin'de "acil insani ateşkes" çağrısında bulundu.

Dilara Karataş  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Uluslararası insani yardım kuruluşlarından Filistin için "acil ateşkes" çağrısı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Ankara

IASC, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze'de tüm nüfusun kuşatma altında olduğuna ve bu insanların temel ihtiyaçlara erişimlerinin engellendiğine işaret edilerek bölgede evlerin, sığınakların, hastanelerin ve ibadet yerlerinin bombalanmasının "kabul edilemez" olduğu bildirildi.

Her geçen gün Gazze'de hayatını kaybedenlerin artmasından dolayı "şok ve dehşet" içinde olunduğu ifade edilen açıklamada, taraflara, uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki tüm yükümlülüklerine saygı göstermeleri çağrısı yinelendi.

Açıklamada, "(Filistin'de) Acil bir insani ateşkese ihtiyacımız var. 30 gün oldu. Artık yeter. Bu artık sona ermeli." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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