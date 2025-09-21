Dolar
41.39
Euro
48.62
Altın
3,685.78
ETH/USDT
4,463.00
BTC/USDT
115,555.00
BIST 100
11,294.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi sonrası açıklamalarda bulunuyor KC-135 tipi yakıt ikmal tanker uçağı ile F16, TEKNOFEST İstanbul’da pasaj geçişi gerçekleştiriyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Filistin Dışişleri Bakanı: Yarın daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağı tarihi bir güne tanık olacağız

Filistin Dışişleri ve Gurbetçilerden Sorumlu Devlet Bakanı Farsin Ağabekian Şahin, yarın daha fazla ülkenin Filistin devletini tanıyacağı tarihi bir güne tanıklık edeceklerini söyledi.

Mahmut Geldi  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
Filistin Dışişleri Bakanı: Yarın daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağı tarihi bir güne tanık olacağız

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre Şahin, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Filistin için bu haftanın çok verimli ve önemli olacağının altını çizerek, "Filistin meselesine ilişkin küresel bir siyasi tartışmaya tanıklık edileceği bir haftaya giriyoruz." dedi.

İsrail'in yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombalamaya devam ettiği Gazze Şeridi'ne değinen Şahin, "Bu aşamada Filistin hükümetinin en öncelikli meselesi, Gazze'deki soykırım savaşı ve açlığı durdurmanın yanı sıra zorla yerinden etmenin önüne geçmek ve Filistin halkını korumaya almaktır." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası toplumun Filistin halkının haklarından yana bir duruş sergilediğine işaret eden Şahin, Filistin diplomasisinin de daha fazla destekleri toplama yönünde çaba sarf ettiğini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde bir grup ülkenin Filistin devletini tanıyacağını aktaran Şahin, "Yarın daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağı tarihi bir güne tanık olacağız. Filistin devletini tanıma ise İsrail'in Filistin toprakları üzerinde egemenliği olmadığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Şahin, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere teşekkür ederek, dünyadaki diğer ülkelere de Filistin'i tanıma çağrısı yaptı.

İsrail işgali altında bulunan Filistin Devletini, bağımsızlığını ilan ettiği 15 Kasım 1988'den bu yana Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 193 ülkeden 147'si tanıdı.

New York'ta yarın yapılacak BM 80. Genel Kurulunda 10 ülkenin daha Filistin'i tanımasıyla, Filistin Devletini tanıyan ülke sayısının 157’ye çıkması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de etkili olan sağanağa ilişkin AFAD Müdürlüğü'nde koordinasyon toplantısı yapıldı
Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki 9 ülkeyle ilişkilerin 75. yılını kutluyor
Küresel Sumud Filosu'na destek için İstanbul'da pedallar çevrildi
Uşak'ın içme suyu sorununu çözecek projede su aktarılmaya başlandı
Bakan Ersoy: Prenses Akiko'nun ziyareti, Şanlıurfa turizminin dünya sahnesinde daha da öne çıkmasına katkı sağlayacak

Benzer haberler

Filistin Dışişleri Bakanı: Yarın daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağı tarihi bir güne tanık olacağız

Filistin Dışişleri Bakanı: Yarın daha fazla ülkenin Filistin'i tanıyacağı tarihi bir güne tanık olacağız

On ülke daha Filistin Devleti’ni tanıyacak

Türk Kızılaydan Gazze'deki sağlık hizmetlerine destek

İsrail'in saldırdığı Gazze'ye İstanbul'da destek eylemi

İsrail'in saldırdığı Gazze'ye İstanbul'da destek eylemi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç, Yunanistan, Bosna Hersek ve Avusturya'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları İsveç, Yunanistan, Bosna Hersek ve Avusturya'da protesto edildi
Atina'da Filistin destekçileri, İsrailli yatırımcılara ait oteli kırmızı boyayla protesto etti

Atina'da Filistin destekçileri, İsrailli yatırımcılara ait oteli kırmızı boyayla protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet