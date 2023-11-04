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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Guterres, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırı için "dehşete düştüğünü" söyledi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’de Şifa Hastanesi’ne yaptığı saldırıdan dolayı “dehşete düştüğünü” belirtti.

Islam Doğru  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Guterres, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırı için "dehşete düştüğünü" söyledi

New York

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırı haberinden dolayı “dehşete düştüğünü” söyledi.

BM Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre Guterres, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Guterres, “Gazze'de Şifa Hastanesi'nin önünde bir ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı haberi beni dehşete düşürdü. Hastanenin dışındaki sokağa saçılmış cesetlerin görüntüleri yürek parçalayıcı.” ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir aydır Gazze'de aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu sivillerin kuşatılarak öldürüldüğünü, evlerinin bombalandığını ve yardımların engellendiğine işaret eden Guterres, “Bu artık durmalı.” dedi.

BM Genel Sekreteri, Gazze'de insani durumun “korkunç” olduğunu, tüm halkın travma yaşadığını ve hiçbir yerin güvenli olmadığını vurgulayarak, insani ateşkes yapılması çağrısını yineledi.

Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini de tekrarlayan Guterres, nüfus sahibi ülkeleri, savaş hukukuna uyulmasını sağlamak ve çatışmanın tüm bölgeyi saracak şekilde yayılmasını önlemek için çaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

İsrail ordusunun, dün, Şifa Hastanesi'nin girişindeki ambulansları hedef aldığı saldırısında 13 kişi ölmüş, 26 kişi yaralanmıştı.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, Şifa Hastanesi yakınlarında hasta ve ambulanslara yapılan saldırıların korkunç ve dehşete düşürücü, görüntülerin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.


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