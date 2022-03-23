Dolar
14.83
Euro
16.32
Altın
1,929.67
ETH/USDT
2,952.00
BTC/USDT
42,148.00
BIST 100
2,183.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor

Ukrayna'nın Lviv kentinde halk, Rusya’nın saldırılarına karşı halkı uyarmak için devreye giren siren seslerini duyduğunda 1630 yılında inşası tamamlanan Peter ve Paul Kilisesi’nin sığınağına gidiyor.

Abdullah Tevge   | 23.03.2022
Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor Fotoğraf: Abdullah Tevge / AA

Lviv

Şehir merkezinde yer alan ve savaş öncesine kadar müze olarak kullanılan tarihi yapıda kendisini korumaya alan onlarca kişi, tehlikenin bittiği duyurulana kadar dışarı çıkmıyor.

Müze müdürü Oleg Druzdiev, yer altındaki odaların kilisenin mezarlığı olarak kullanıldığını söyleyerek sığınak olarak Lvivlilere hizmet veren yapının tekrar müzeye dönüşeceği günleri görebilmeyi umut ettiğini söyledi.

İnsanların hava saldırısı tehlikesine karşı burayı güvenilir bulduğunu belirten Druzdiev, "Burası Lviv’deki tek sığınak değil tabii ki. Ancak çok güçlü duvarlara sahip ve çok sayıda insan da bunu biliyor. Bu yüzden de yakın olanlar bu sığınakta kendilerini korumayı tercih ediyor." dedi.

Sığınağa koşanlardan Olga Ulizko, hava saldırısı endişesiyle buraya geldiğini dile getirerek "Burası muhtemelen şehrimizdeki en güvenli sığınak. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından inşa edilen eski bir kilise binası. Bir sürü insan sirenleri duyar duymaz hemen buraya geliyor." diye konuştu.

ABD'den gönüllü bir doktor olarak Lviv’e geldiğini ve siren seslerini ilk kez duyduğunu ifade eden Tom Rusing de "Burada birlikte çalışacağım grupla buluşacaktım. Ancak bir anda sirenler başladı. Dışarıdaki insanlar da bana onları takip ederek buraya gelmemi söyledi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 akciğer katılaşmasına neden olabiliyor
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi olağanüstü hali sonlandırdı
Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

Benzer haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'dan vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO'dan vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı

Estonya: Doğu Avrupa'da kalıcı NATO güçlerine ihtiyaç var

Ukrayna'nın Lviv kentinde sirenleri duyan halk 400 yıllık sığınağa koşuyor

Ukraynalı savaş mağduru genç tenisçi kariyerini Adana'da sürdürüyor

Ukraynalı savaş mağduru genç tenisçi kariyerini Adana'da sürdürüyor
Hırvatistan'a geçen Ukraynalılar geride kalanlar için endişeli

Hırvatistan'a geçen Ukraynalılar geride kalanlar için endişeli
Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 600 asker, 101 uçak, 124 helikopter ve 517 tankını kaybetti