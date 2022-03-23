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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü

Ukrayna'da Rus ordusunun saldırıları nedeniyle 121 çocuğun hayatını kaybettiği, 167 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 23.03.2022
Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü

Kiev

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 548 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 72'sinin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar ilk belirlemelere göre 121 çocuğun öldüğü, 167 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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