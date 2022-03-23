Dolar
14.83
Euro
16.35
Altın
1,917.94
ETH/USDT
2,970.00
BTC/USDT
42,364.00
BIST 100
2,188.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 binden fazla Mariupol sakininin tahliye edildiğini açıkladı.

Dmitri Chirciu   | 23.03.2022
Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi

Moskova

Vereşçuk, sosyal medya üzerinden yayınladığı görüntüde, Ukrayna'da çatışmaların yaşandığı yerlerden sivillerin tahliye süreci ile ilgili bilgi paylaştı.

Mariupol sakinlerinin tahliyesi için insani yardım koridorlarını çalıştırdıklarını belirten Vereşçuk, "Berdyansk kentinden 1100 Mariupol sakini tahliye edildi. Ayrıca 5 bin 926 kişi şahsi araçlarla Mariupol şehrinden insani yardım koridorlarından Zaporijya kentine ulaştı." dedi.

Mariupol'ün bazı köylerinde tahliyelerin Rus askeri güçlerince engellendiğini vurgulayan Vereşçuk, Berdyansk'a tıbbi ve gıda malzemelerini ulaştırdıklarını ve buradaki tahliyelere yarın devam edeceklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor
Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
Türkiye'de 17 bin 426 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi

Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi

Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

TotalEnergies Rusya'daki projelerini kademeli olarak askıya alacak

TFF Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik

TFF Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik
Putin ile Macron Ukrayna'daki durumu görüştü

Putin ile Macron Ukrayna'daki durumu görüştü
Rus ordusu, Ukrayna’da uzun menzilli füzelerle bazı cephanelikleri vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’da uzun menzilli füzelerle bazı cephanelikleri vurdu