Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD ile Ukrayna heyetleri, barış planı önerisini görüşmek üzere Berlin'de

ABD ile Ukrayna'dan üst düzey heyetlerin, barış planı önerisini ele almak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araya geldikleri bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
ABD ile Ukrayna heyetleri, barış planı önerisini görüşmek üzere Berlin'de

Berlin

Alman Haber Ajansına göre (DPA) ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner, sabah saatlerinde Berlin'in merkezindeki otele giriş yaptı.

Ukraynalı heyet, Başbakan Friedrich Merz'in dışişleri ve güvenlik politikası danışmanı Günter Sautter tarafından Başbakanlık'ta karşılandı.

Sautter ve Ukraynalı ekip, görüşmek üzere ABD heyetinin bulunduğu otele gitti.

ABD ordusunda görevli General Alexus Grynkewich de Berlin'e geldi. Sözcüsüne göre Grynkewich, Trump'ın barış girişimleri kapsamında ABD'li müzakerecilere askeri danışmanlık yapmak üzere görüşmelerde yer alıyor.

Bu arada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de görüşmelere sonradan katılması bekleniyor.

Zelenskiy'nin yarın Berlin'de Şansölye Merz ve diğer Avrupalı liderlerle de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Witkoff, ay başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü. Putin, müzakerelere açık olduğunu belirtmiş ancak Rusya'nın sahadaki stratejik inisiyatifi elinde tuttuğunu vurgulamıştı.

