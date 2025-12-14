Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Kiev, Rusya'ya götürüldüğünü iddia ettiği çocukların listesini hala vermedi

Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova, Kiev yönetiminin, Rusya'ya yasa dışı olarak götürüldüğünü iddia ettiği binlerce Ukraynalı çocuğun isim listesini Moskova'ya hala vermediğini bildirdi.

Ali Cura  | 14.12.2025 - Güncelleme : 14.12.2025
Rusya: Kiev, Rusya'ya götürüldüğünü iddia ettiği çocukların listesini hala vermedi

Moskova

Moskalkova, TASS haber ajansına verdiği röportajda, savaş esnasında Rusya'nın Ukrayna'dan zorla götürdüğü belirtilen çocuklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın savaş bölgesinde bulunan çocukları kurtardığını belirten Moskalkova, çocuklarının Rusya'da olduğunu söyleyen ebeveynlerin neredeyse tümünün taleplerinin karşılandığını ve çocukların geri gönderildiğini aktardı.

Moskalkova, "İstanbul görüşmelerinin sonucu olarak, Ukrayna tarafından, Rusya'da haksız ve yasa dışı olarak bulunduğuna inandıkları çocukların listelerini vermesi istendi. Bu bahsedilen binlerce kişinin listesine hala sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da haziranda yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nda, Ukrayna heyeti, Rus heyetine ülkelerine geri gönderilmesi amacıyla 339 çocuğun isminin bulunduğu bir liste vermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, listedeki isimlerin yüzde 30'unu doğrulamamış, çocukların önemli bir kısmının hiç Rusya'ya gitmemiş yetişkinlerden oluştuğunu bildirmişti.

