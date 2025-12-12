Dolar
Dünya

Putin, devletler arasındaki ilişkilerin BM ilkelerine uygun kurulması gerektiğini belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devletler arasındaki ilişkilerin, çok kutuplu dünya düzeni döneminde Birleşmiş Milletler (BM) ilkeleri doğrultusunda kurulması gerektiğini belirtti.

Dmitri Chirciu  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Putin, devletler arasındaki ilişkilerin BM ilkelerine uygun kurulması gerektiğini belirtti

Moskova

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Yılı Forumu'na katıldı.

Putin, buradaki konuşmasında, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayarak, "Türkmenistan istikrarlı şekilde gelişiyor ve çeşitli alanlarda başarılara imza atıyor. Türkmenistan dengeli dış siyaset izliyor, bölgesel ve uluslararası güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesine önemli katkıda bulunuyor, uluslararası işlerde işbirliği ve karşılıklı güvenin sağlanmasına yönelik girişimlerde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Türkmenistan ile ilişkileri değerlendiren Putin, "İkili ekonomik ilişkiler genişliyor. İkili ticaret hacmi, bu yılın ilk 10 ayında yüzde 35 arttı. Bu, geçen yıla göre kat kat daha fazla." dedi.

Putin, Rusya ve Türkmenistan'ın girişimleriyle Hazar Denizi ve Orta Asya bölgesinde çok taraflı projelerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Rusya'nın, Türkmenistan tarafından forum için hazırlanan Aşkabat bildirisi taslağını desteklediğini belirten Putin, bu bildirinin uluslararası ilişkilerdeki ilkelere bağlılığı yansıttığını bildirdi.

Putin, bu yıl BM'nin 80. yılını kutladığını belirterek şunları kaydetti:

"80 yıl önce kurulan bu örgüt, kendisine atfedilen görevi başarıyla yerine getiriyor. BM, uluslararası çıkar dengesinin sağlanmasına, tüm ülkelerin yaklaşım ve görüşlerini dikkate alarak, ağır sorunlara çözümlerin bulunmasına olanak tanıyan benzersiz, çoğu zaman da tek mekanizmadır. Devletler arasındaki ilişkilerin, çok kutuplu dünya düzeni döneminde BM Şartı'nın ilkelerine dayanarak kurulması gerekiyor."

