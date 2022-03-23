Dolar
14.82
Euro
16.33
Altın
1,920.62
ETH/USDT
2,952.40
BTC/USDT
42,130.00
BIST 100
2,193.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak

NATO üyesi 30 ülkenin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan durumu, NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunu görüşmek üzere yarın bir araya gelecek.

Ömer Tuğrul Çam   | 23.03.2022
NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Toplantıya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de telekonferansla bağlanarak konuşma yapması, NATO'dan hava savunma sistemleri temin edilmesiyle uçuşa yasak bölge talep etmesi bekleniyor.

Olağanüstü nitelikli zirve toplantısında liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirveyi duyurduğu açıklamasında, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya güçlü desteğimizi ve güvenliğimizdeki yeni gerçeklik karşısında NATO'nun caydırıcılık ve savunmasının daha da güçlendirilmesini ele alacağız." ifadesini kullanmıştı.

NATO, Kasım 2021'den beri Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınağını artırması nedeniyle bu ülkeye tepki göstermiş ve Avrupa'nın doğusundaki varlığını artırmaya başlamıştı. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlatmasından sonra da bu hamlelere hız verildi.

Özellikle Baltık ülkeleri ve Polonya'daki çok uluslu muharebe birliklerine takviye yapıldı. Bölgeye de çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi gönderildi. Ayrıca daha önce NATO'nun bir muharip birliğinin bulunmadığı Romanya'ya da askerler konuşlandırıldı.

Stoltenberg'in iki hafta önce verdiği bilgiye göre, Rusya'ya karşı alınan tedbirler çerçevesinde NATO'nun yüksek hazırlıklı durumda 130 jeti, en kuzeyden Akdeniz'e kadar 200 gemisi ve ilave binlerce askeri Avrupa'nın doğusunda ve yakınlarında bulunuyor.

NATO, Rusya ile ortaya çıkan gerginliğin ardından tarihinde ilk kez Mukabele Kuvveti'ni harekete geçirmişti. Son olarak 16 Mart'ta yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın Avrupa'nın doğusundaki uzun vadeli konumlanması görüşülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor
Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı

Benzer haberler

NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak

NATO liderleri Ukrayna-Rusya savaşı konusunda toplanacak

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 121 çocuk öldü

FBI, Rus hacker grupların ABD enerji firmalarına saldırı riskinin arttığını bildirdi

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" sürdüğünü söyledi

Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerin "zor" ve "tartışmalı" sürdüğünü söyledi
Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi

Ukrayna: 7 binden fazla Mariupol sakini gün içinde tahliye edildi
Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor

Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor