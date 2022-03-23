Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Ankara
Eski Bakan Clinton, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini ifade etti.
İyi hissettiğini ve kendini izole ettiğini belirten Clinton, eşi (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton’un testinin ise negatif çıktığını aktardı.
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Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!— Hillary Clinton (@HillaryClinton) March 22, 2022