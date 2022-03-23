Dolar
14.82
Euro
16.33
Altın
1,920.62
ETH/USDT
2,952.40
BTC/USDT
42,130.00
BIST 100
2,193.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı

Sümeyye Dilara Dinçer   | 23.03.2022
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı Fotoğraf: Albert Cara/AA

Ankara

Eski Bakan Clinton, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve hastalığı hafif belirtilerle geçirdiğini ifade etti.

İyi hissettiğini ve kendini izole ettiğini belirten Clinton, eşi (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton’un testinin ise negatif çıktığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 2 bin 667, Hong Kong'da 14 bin 152 Kovid-19 vakası tespit edildi
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı
Pentagon, Ukrayna’nın Rusya’ya karşı savaşı kazanabileceğini düşünüyor
Güney Afrika açık havada maske zorunluluğunu kaldırdı
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı

Benzer haberler

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kovid-19’a yakalandı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 973 bine yaklaştı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 400 milyonu geçti

Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 968 bin 331'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 968 bin 331'e çıktı