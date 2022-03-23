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Dünya

FBI, Rus hacker grupların ABD enerji firmalarına saldırı riskinin arttığını bildirdi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Rus bilgisayar korsanlarının ABD’deki enerji şirketlerine saldırı riskinin artabileceği uyarısında bulundu.

Şeyma Uzundere   | 23.03.2022
FBI, Rus hacker grupların ABD enerji firmalarına saldırı riskinin arttığını bildirdi

Ankara

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) verilerine göre, Rus hackerlar savaşın başından bu yana 5'i enerji şirketi olmak üzere ülkede faaliyet gösteren 20'den fazla şirketin güvenlik açığını bulmaya yönelik tarama yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası ABD'li enerji şirketlerinin Rus siber saldırısına uğrama riski arttı.

Hafta başında konuya ilişkin basına açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Anne Neuberger, Rusya’nın ABD’ye yönelik siber saldırı başlatacağına ilişkin istihbaratın arttığını ancak bazı şirketlerin güvenlik açıklarını kapatmada başarısız olduğunu belirtmişti.

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenlik Ajansı, dün 13 binden fazla şirkete siber saldırılara karşı güvenlik kapasitelerini güçlendirme çağrısı yapmıştı.

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