FETÖ'nün "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Recep Bilek  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
FETÖ'nün "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Samsun

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün askeri ve öğrenci mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütün mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün hücresel haberleşme ağı olarak kullandığı operasyonel hatlarla irtibatlı oldukları, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık arandıkları, daha önce işlem görmüş mahrem imamlarla bağlantılarının bulunduğu, Bank Asya hesap hareketleri ile ByLock kullanıcılarının mesaj içeriklerinde isimlerinin geçtiği tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.


