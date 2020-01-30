Rusya, Esed rejimi ve İran, İdlib'i insansızlaştırıyor
Türkiye ile Astana anlaşmalarına imza atan Rusya, İdlib'de Esed rejimi ve İran'la saldırılarına devam ediyor.
Ankara
Rusya'nın hava desteği sayesinde İdlib'i yavaş yavaş ele geçiren Beşşar Esed rejimi ve İranlı gruplar, korkup kaçan sivillerin boşalttığı yerleşimlere hakim oluyor.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, Rusya'nın şiddetli hava saldırılarından güç alan Esed rejimi ordusu ve İran destekli gruplar, bölgede dehşet saçıyor.
Milyonlarca sivilin yaşadığı yerleşim yerleri, yoğun hava bombardımanları, karadan ilerleyen rejim ordusu ve İran destekli terörist grupların katliam yapacağı endişesiyle boşaltılıyor.
Her gün ortalama 10 bine yakın sivil, batı Halep kırsalının da dahil olduğu İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nden Suriye-Türkiye sınırına doğru göç ediyor.
Yüzbinlerce sivil ise daha önce güvenli bulup göç ettikleri yerlerden ayrılarak, Türkiye sınırının yakınlarına kaçtı.
Maarratünnuman ve onlarca yerleşim ele geçirildi
Rusya, Esed rejimi ve İran'ın saldırılarının silahlı muhalifler ve rejim karşıtı grupların bulunduğu cephe hatlarından sivil yerleşimlere yoğunlaşması, İdlib'in insansız bölge haline getirilmek istendiğine işaret ediyor.
Rusya sayesinde ilerleyen rejim ordusu ve İran komutasındaki gruplar, boşaltılmış köylere ve beldelere hakim oluyor.
İdlib'de milyonlarca sivili tehdit eden Esed rejimi ve destekçileri, en büyük ilçe Maarratünnuman ve onlarca yerleşimi ele geçirdi.
Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteğiyle, gün içinde de İdlib'in güneydoğusunda 6 yerleşimi daha ele geçirmişti.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.
Öte yandan Rus savaş uçaklarının gece geç saatlerde İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 37 sivil yaralanmıştı. Rus Savunma Bakanlığı ise saldırıyla ilgili haberleri yalanladığını açıklayarak, olayda Rusya'nın bir rolü olmadığını iddia etmişti.
Erdoğan'dan İdlib açıklaması
Dün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal ziyareti dönüşünde gazetecilere İdlib'e ilişkin şu değerlendirmelerde bulunmuştu:
"Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler ve anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde, biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapıyor. Bu görüşmelerde de kendilerine, 'İdlib'de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız.' diye ifade ediliyor. En son Halep'ten bizim tarafa atışları var. Bunlara biz bir yere kadar sabrederiz, sabrettik ama ondan sonra da biz göbeğimizi keseriz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.