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Dünya

Putin ve Netanyahu ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını görüşüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldi.

Ali Cura   | 30.01.2020
Putin ve Netanyahu ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını görüşüyor

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Putin, Netanyahu ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesinin basına açık kısmındaki konuşmasında, üzerinde uyuşturucu bulunduğu suçlamasıyla Moskova'da tutuklanan İsrailli Naama Issachar'ın serbest bırakıldığını bildirdi.

Netanyahu'nun, Issachar'ın bırakılması için kendisine başvurduğunu aktaran Putin, İsrail vatandaşının af kararnamesini imzaladığını söyledi.

Transit geçiş esnasında Rusya sınırlarına girmeden bir uçaktan diğer uçağa bagaj aktarması yapılırken uyuşturucunun valizde bulunduğunu hatırlatan Putin, bu durumun İssachar'ın affını kolaylaştırdığına işaret etti.

Rusya ile İsrail arasındaki ikili ilişkileri de ele alacaklarını dile getiren Putin, "İsrail ile Avrasya Ekonomik Birliği Komisyonu arasında serbest ticaret bölgesi konusunda görüşmeler sürüyor. Ekonomi ve sosyal ilişkiler alanında ikili ilişkilerimiz gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Putin, bütün alanlarda ikili ilişkilerin yanı sıra Orta Doğu'daki durumu da ele alacaklarını vurguladı.

Netanyahu, Putin'in "sözde plan" hakkında görüşünü öğrenmek istedi

İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD ile Orta Doğu'daki durum konusunda müzakerelerde bulunduklarını belirterek, bu hususlarla ilgili Putin'e bazı şeyler anlatmak istediğini söyledi.

Trump'ın planının ilanından sonra görüştüğü ilk dünya liderinin Putin olduğuna dikkati çeken Netanyahu, planla ilgili Putin'in görüşlerini öğrenmek istediğini vurguladı.

Netanyahu, Putin'e "Bugün konuşmak için özel bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Sizin fikirlerinizi duymak, barış ve sükunetin sağlanması için nasıl gücümüzü toparlayacağımızı görmek isterdim ve şunu söylemeliyim ki şimdi İsrail ve Rusya arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar güçlü, daha iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Netanyahu, Naama İssachar'ın serbest bırakılması dolayısıyla İsrail halkı adına Putin'e teşekkürlerini iletti.

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