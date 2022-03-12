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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna'da Lviv'deki tarihi Latin Katedrali'nin dış cephesi korumaya alınıyor

Ukrayna'nın Lviv şehrinde önemli tarihi eserler arasında yer alan Latin Katedrali'nin dış cephesi, Rus saldırılarına karşı koruma altına alındı.

Abdullah Tevge   | 12.03.2022
Ukrayna'da Lviv'deki tarihi Latin Katedrali'nin dış cephesi korumaya alınıyor Fotoğraf: Abdullah Tevge - AA

Lviv

Şehir merkezinde yer alan binanın dış cephesine yerleştirilen iskelenin etrafı suntalarla çevrildi.

Tarihi bir şehirde yaşadıklarını ve buradaki eserleri korumanın önemli olduğunu söyleyen Alexander Kalpuzanis, "Aslında tanklar şehre girerse ne yapacağımızı tam olarak bilmiyoruz. Ancak bu heykelleri korumaya almak önemli bir hamle." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Lviv'deki bazı mağazalar da vitrinlerini suntalarla kapatmaya başladı.

14. yüzyıldan kalma Roma Katolik Katedrali'nin etrafında yer alan heykeller ise 1 hafta önce süngerlerle çevrildikten sonra jelatin ambalajla kaplanarak korumaya alınmıştı.

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