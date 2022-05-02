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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 23 bin 800 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1048 tank kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun yaklaşık 23 bin 800 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1048 tank kaybettiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 02.05.2022
Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 23 bin 800 asker, 194 uçak, 155 helikopter ve 1048 tank kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-2 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun son 24 saatte 300 askerini daha kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, "Rus ordusu, toplamda 23 bin 800 asker kaybetti ve 194 uçak, 155 helikopter, 1048 tank, 2 bin 519 zırhlı araç, 459 top, 152 roketatar sistemi ve 80 hava savunma sistemi imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rus güçleri 1824 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 271 insansız hava aracını da yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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