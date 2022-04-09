Dolar
14.75
Euro
16.05
Altın
1,947.30
ETH/USDT
3,187.40
BTC/USDT
42,300.00
BIST 100
2,393.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Eski Başkanı Vefa Küçük, olağanüstü seçimli genel kurulun ardından konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Çernigiv çatışmaların izlerini taşıyor

Rusya Federasyonu’nun 24 Şubat’ta saldırı düzenlendiği Ukrayna’da ağır çatışmalardan hasar gören Çernigiv kenti Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.

Davit Kachkachishvili   | 09.04.2022
Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Çernigiv çatışmaların izlerini taşıyor Fotoğraf: Metin Aktaş / AA

Çernigiv

Başkent Kiev’e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta, Belarus sınırına yakın kentteki binalarda özellikle hava bombardımanları izleri dikkati çekiyor.

Çatışmalar sonucu harabeye dönen Yuri Gagarin Stadı'nda gazetecilere açıklama yapan Chernigiv bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Viacheslav Chaus, Rus askerlerin burada sivilleri hedef aldığını belirterek, şehirdeki altyapının Rus savaş uçakların bombardımanları nedeni ile ağır hasar gördüğünü aktardı.

Ukrayna ordusunun 1 Nisan’da yeniden kontrolü sağladığı kentin sakinleri, savaşın başlangıcından itibaren sivillerin tüm bölge genelinde zorlu günler yaşadıklarını anlattı.

Aleksandr Shumara AA muhabirine, şehri hedef alan Rus hava saldırıları hakkında "Bu hava saldırıları çok korkunçtu. Birçok ölü, birçok yaralı. İnsanlar zor anlar yaşadı. Her yaştan sivil için bu durum korkunçtu." dedi.

Shumara, "Kimileri kaçmaya başardı, kimileri öldürüldü. Buradakiler biliyor, insanlar depolarda korkunç günleri yaşadı, ne su vardı ne de elektrik." ifadelerini kullandı.

Şehir yakınlarında, çatışmalar nedeniyle harabeye dönen Novosiyolovka köyünde yaşayan, ağabeyinin yıkılan evinde kalan eşyaları toplamaya çalışan Vladimir Mikshun, köyde tüm evlerin yerle bir edildiğini belirterek, "Burada kardeşimin evi yandı. Ağabeyim de bize taşındı." diye konuştu.

Kendisinin komşu köyde yaşadığını, ağabeyinin ise artık evsiz kaldığını belirten Mikshun, "Ağabeyimin burada oto tamiri dükkanı vardı, yok edildi. Burada kalan eşyaları almaya çalışıyoruz. Köye götürüp orada işine devam etmek istiyor çünkü içecek ve gıda satın almamız lazım." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de 1350, Hong Kong'da 2 bin 492 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19'a ilişkin kamudaki normalleşme süreci ve tedbirlere dair genelge yürürlükten kaldırıldı
BioNTech’den Alman hükümetiyle acil durumlarda mRNA tabanlı aşı üretim sözleşmesi
Türkiye'de 7 bin 120 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 31 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 984 bin 571'e çıktı

Benzer haberler

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Çernigiv çatışmaların izlerini taşıyor

Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Çernigiv çatışmaların izlerini taşıyor

Ukrayna: Sivillerin tahliyesi için 10 insani koridor üzerinde anlaşmaya varıldı

Ukrayna: Rus ordusu 19 bin 100 asker, 151 uçak, 136 helikopter ve 705 tankını kaybetti

Ukrayna: Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait

Ukrayna: Buça'daki toplu mezardan çıkan 40 ceset sivillere ait
Zelenskiy: Avrupa, her halükarda Rusya'ya ilkeli ve güçlü yaptırım uygulama zorunda kalacak

Zelenskiy: Avrupa, her halükarda Rusya'ya ilkeli ve güçlü yaptırım uygulama zorunda kalacak
Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi

Ukrayna: Cuma günü 6 bin 665 sivil güvenli bölgelere tahliye edildi