Ukrayna: Kiev ve Luhansk bölgelerinde birer tahliye yolu daha açıldı
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, başkent Kiev ile Luhansk bölgelerinden insanların tahliyesi için birer koridorun daha açıldığını duyurdu.
Kiev
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, yaptığı açıklamada, Ukrayna'da bombardımandan etkilenen yerleşimlerde yaşayanların tahliyesi için insani koridorların bugün yerel saatle 09.00'da açıldığını belirtti.
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