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BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna saldırısı gündemiyle toplanıyor. BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın Ukrayna saldırısı gündemiyle toplanıyor.
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Dünya

Ukrayna ile Rusya arasında müzakere süreci: Yeri ve zamanı konusunda istişareler devam ediyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.

Talha Yavuz   | 26.02.2022
Ukrayna ile Rusya arasında müzakere süreci: Yeri ve zamanı konusunda istişareler devam ediyor

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.

Müzakere teklifini reddettiklerine ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.

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