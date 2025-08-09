Dolar
40.66
Euro
47.36
Altın
3,398.08
ETH/USDT
4,025.20
BTC/USDT
116,839.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıkladı.

Hakan Çopur  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu.

Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışa yönelik atılan adımdan memnuniyet duyuyoruz
Hava sıcaklığı 22 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi
Başkentte kısa süreli sağanak etkili oldu
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi
İzmir Karşıyaka'da çöplerin toplanmaması tepkilere neden oluyor

Benzer haberler

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek

Putin'in Doğu Ukrayna'nın kendilerine verilmesi karşılığında ateşkesi kabul edeceği iddia edildi

Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasını parafladı

Trump'ın, orduya gizlice "yabancı kartellerle mücadele" emri verdiği iddiası

Trump'ın, orduya gizlice "yabancı kartellerle mücadele" emri verdiği iddiası
ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlar nedeniyle 2 bin 700'den fazla kişi tahliye edildi
Intel CEO'su Tan, kendisine istifa çağrısı yapan ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi

Intel CEO'su Tan, kendisine istifa çağrısı yapan ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet