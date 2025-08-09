Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşecek
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini açıkladı.
Washington
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmenin tarihini ve yerini duyurdu.
Trump açıklamasında, Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğini belirtti.
