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Dünya

Ukrayna: Bahmut yönünde bazı yerlerde 200 ila 1100 metre ilerledik

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, son 24 saatte Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde bazı yerlerde 200 ila 1100 metre ilerlediğini bildirdi.

Ekip  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Ukrayna: Bahmut yönünde bazı yerlerde 200 ila 1100 metre ilerledik

Kiev

Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğu cephesindeki durumu değerlendirdi.

Doğunun çatışmaların merkez üssü olmaya devam ettiğini belirten Malyar, "Bahmut bölgesinde birliklerimiz savunmadan saldırıya geçti. Son bir günde Bahmut yönünde bazı yerlerde 200 ila 1100 metre ilerledik." ifadesini kullandı.

Malyar, Rusların söz konusu yönde savunmaya geçerek mevzilerini tutmaya çalıştığını kaydederek, "Düşman şu anda kendini savunmak için rezervlerini derinliklerden bu bölgeye çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı savaşçılarının bazı arka birliklerde kaldığına işaret eden Malyar, an itibarıyla Rusya’nın düzenli ordusunun havadan saldırı birlikleri kullanarak muharebe operasyonları yürüttüğünü belirtti.

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