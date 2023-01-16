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Dünya

Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu hizmet vermeye başladı

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentindeki Başkonsolosluğunun, bazı hizmetleri vermeye başladığı bildirildi.

Mehmet Kemal Firik   | 16.01.2023
Türkiye'nin Gazimağusa Başkonsolosluğu hizmet vermeye başladı

Lefkoşa

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan duyuruda, Gazimağusa Başkonsolosluğunun 16 Ocak 2023'ten itibaren geçici ofisinde, adres beyanı, nüfus kayıt örneği, e-Devlet şifresi ve adli sicil kaydı belgesi gibi konsolosluk hizmetlerini sunacağı kaydedilerek, diğer konsolosluk işlemlerinin verileceği tarihin sonra açıklanacağı belirtildi.

Türkiye'nin KKTC'deki tüm konsolosluk hizmetleri daha önce sadece Lefkoşa Konsolosluğu aracılığıyla yürütülüyordu.

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