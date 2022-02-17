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Dünya

Türkiye ve Güney Amerika kültürü New York'ta Türkevi'nde buluştu

Türkiye, Brezilya ve Karayipler'deki Curaçao Adası, kültürel ve sanatsal etkinlikleri ve mutfaklarıyla Türkevi'nde bir araya geldi.

Betül Yürük   | 17.02.2022
Türkiye ve Güney Amerika kültürü New York'ta Türkevi'nde buluştu Fotoğraf: Tayfun Coşkun / AA

New York

Türkevi, kapılarını bu sefer Güney Amerika'dan Brezilya ve Karayipler'deki Curaçao Adası'na açtı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Brezilya'nın New York Başkonsolosluğu ve Curaçao Adası ortaklığında düzenlenen etkinlikle ülkelerin seyahat destinasyonları, kültür, sanat ve mutfakları tanıtıldı.

Brezilya ve Türkiye'den geleneksel yemeklerin, Curaçao'dan ise Ada'ya özgü Hindistan cevizli içeceğin katılımcılara sunulduğu etkinlikte, sanatçıların tabloları ve fotoğrafları da sergilendi ve Brezilya'ya özgü dans gösterileri yapıldı.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, farklı ülkelerin ve toplumların kültürel ve sanatsal zenginliklerini Türkevi'nde buluşturduklarını söyledi.

Türk ve Brezilya kültürlerinin benzerliğine ve iki ülke halkının da sıcak ve samimi olduğuna dikkati çeken Özgür, Brezilya dizilerinin bir dönem Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü, Brezilyalı futbolcuların Türk kulüplerinde oynadığını ve dolasıyla Brezilya kültürü, sporu ve yaşam tarzının Türkiye'de iyi bilindiğini anlattı.

''Brezilya, Türkiye'nin Güney Amerika'daki ilk stratejik ortağı ve bölgedeki en büyük ticari ortağı.'' diyen Özgür, iki ülke arasında ticaretin artırılmasının her iki tarafın da arzuladığı bir hedef olduğunu söyledi.

Büyük ilgi gören etkinliğe New York'taki diplomatların yanı sıra Brezilya, Curaçao ve Türk toplumundan çok sayıda davetli katıldı.

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