Dolar
42.47
Euro
49.16
Altın
4,162.89
ETH/USDT
2,910.30
BTC/USDT
87,405.00
BIST 100
10,942.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun 27 yıl hapis cezasının infazına hükmetti

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun 2022 seçimlerinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleştiğine ve infazının başlatılmasına hükmetti.

Nuri Aydın  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun 27 yıl hapis cezasının infazına hükmetti

Bogota

Davaya bakan Yüksek Mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, yaptığı açıklamada, davanın tüm hukuki süreçlerinin tamamlandığını ve temyiz yolunun bulunmadığını bildirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Moraes, cezasını ev hapsinde çekmesine izin verilmesi yönündeki savunma talebi reddedilen Bolsonaro'nun cumartesi gününden beri tutulduğu başkent Brasilia'daki polis merkezindeki tutukluluğunun devamına karar verdi.

Yargıç Moraes ayrıca, 2022 seçimlerinin ardından darbe planladığı gerekçesiyle aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasının infazının başlatılmasına hükmettiği Bolsonaro'nun sağlık durumundaki kötüleşmeye ilişkin doktor raporlarını dikkate alarak tam zamanlı tıbbi bakım sağlanmasını emretti.

Yerel medyaya göre, 2019–2023 döneminde devlet başkanlığı yapan Bolsonaro, söz konusu polis merkezindeki 12 metrekarelik özel bir odada tutulacak. Odada, bir yatak, özel banyo, pencere, televizyon, klima ve küçük bir buzdolabı bulunuyor.

70 yaşındaki Bolsonaro, lehim havyası ile ayak bileğindeki takip cihazını açmaya çalıştıktan sonra cumartesi günü buraya nakledilmişti.

Brezilya'da federal polis, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, cezasını çekmeye başlamasına günler kala gözaltına almıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi
"Alev savaşçıları" bu kez fidan dikimi için sahada
Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun 27 yıl hapis cezasının infazına hükmetti

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro’nun 27 yıl hapis cezasının infazına hükmetti

COP31 yolunda Türkiye'nin iklim diplomasisi

Brezilya lideri Lula da Silva, gözaltına alınan Bolsonaro'nun cezasını çekeceğini söyledi

COP30'da küresel "yeşil sanayileşme" gündemi güçlendi

COP30'da küresel "yeşil sanayileşme" gündemi güçlendi
Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamından çıkardı

Trump, Brezilya'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerini ek tarife kapsamından çıkardı
Brezilya’daki BM İklim Zirvesi’nde çıkan yangın nedeniyle müzakere alanındaki katılımcılar tahliye edildi

Brezilya’daki BM İklim Zirvesi’nde çıkan yangın nedeniyle müzakere alanındaki katılımcılar tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet