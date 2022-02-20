Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi.
Kinşasa
Kinşasa'da bir otelde gerçekleştirilen temsili törende, aşılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye teslim edildi.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, aşıların tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına sağlık getirmesini diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.