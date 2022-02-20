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Dünya, Koronavirüs

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ziyareti kapsamında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe edildi.

Mehmet Tosun   | 20.02.2022
Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 100 bin doz Kovid-19 aşısı hibe etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Kinşasa

Kinşasa'da bir otelde gerçekleştirilen temsili törende, aşılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye teslim edildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, aşıların tüm Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkına sağlık getirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda ülkeye, 1 milyon 100 bin doz Kovid-19 aşısı daha gelecek.

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