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Dünya

Türk ve Rus heyetler İdlib'de sükunetin sağlanması için atılabilecek adımları görüştü

Türk ve Rus heyetlerin, İdlib meselesine ilişkin Ankara'da yaptığı görüşmelerde, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Zuhal Demirci   | 08.02.2020
Türk ve Rus heyetler İdlib'de sükunetin sağlanması için atılabilecek adımları görüştü

Ankara

Türk ve Rus heyetlerin, İdlib meselesine ilişkin Ankara'da yaptığı görüşmelerde, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Başkanlığı ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlığında, Rusya askeri ve istihbarat makamları temsilcilerinden oluşan karma heyetler arasında iki tur halinde 3 saatlik görüşme yapıldı.

Görüşmelerde İdlib'deki durum ele alındı, sahada bir an önce sükunet sağlanması ve siyasi sürecin ilerletilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Görüşmelere, gelecek haftalarda devam edilmesi kararlaştırıldı.

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