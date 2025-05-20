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Dünya

Kremlin: Putin, Trump'a Kiev'in 9 Mayıs Zafer Günü eylemleri hakkında bilgi verdi

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna'nın, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılanları doğrudan tehdit ettiğini söylediğini belirtti.

Dmitri Chirciu  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Kremlin: Putin, Trump'a Kiev'in 9 Mayıs Zafer Günü eylemleri hakkında bilgi verdi

Moskova

Uşakov, Putin ile Trump'ın dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin ile Trump'ın 2. Dünya Savaşı'nı ele aldıklarını bildiren Uşakov, şunları kaydetti:

"İki lider, ülkelerimizin 2. Dünya Savaşı'nda müttefik oldukları ve Nazi Almanyası ile militarist Japonya hakkında uzun uzun konuştu. Trump, bu askeri kardeşliği unutmadığını, ülkelerimizin bugün oluşan tuhaf koşullardan dolayı bir arada olmayıp, birbirlerinden uzak olduklarını üzülerek dile getirdi. Trump, 2. Dünya Savaşı'nda elde edilen zafer için (Rusların) bedel ödediğini, bu konuda Amerikalıların bile kendisine inanmadıklarını, ancak Rusların 2. Dünya Savaşı'nda en fazla can kaybı veren ülke olduğunu söyledi."

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Uşakov, Trump ile Putin'in bu bağlamda 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalı komutanı Douglas MacArthur'un yaptıklarını ve militarizmin yeniden canlanmasının tehlikeli olduğu yönündeki sözlerini ele aldığını aktardı.

Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin 80. yıl dönümünde Ukrayna'da geçici ateşkes ilan ettiğini anımsatan Uşakov, şöyle devam etti:

"Putin, Trump'a Ukrayna'nın, 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklere katılanları doğrudan tehdit ettiğini söyledi. Görüşmede, bunu yapanların Nazilerin işlediği suçları haklı çıkaran ve militarist görüşleri teşvik edenlerin olduğu vurgulandı. Putin, Ukrayna'nın 6 Mayıs'ı 7 Mayıs'a bağlayan gece Rusya topraklarına 524 İHA ve Storm Shadow füzelerini fırlattığını anlattı. Bunların neredeyse tamamı vuruldu. Ayrıca başkent Moskova'da Kremlin Sarayı civarında ve Kızıl Meydan'da terör tehditleri ortadan kaldırıldı."

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